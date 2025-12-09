Incendio via Leinì, il racconto dei testimoni: "Sembrava nebbia, poi fumo ovunque. E tanta paura"

Un risveglio carico di tensione, tra sirene, luci blu e l'odore acre del fumo. È così che i residenti della palazzina di via Leini 77 hanno vissuto le prime ore di questa mattina, quando un incendio sviluppatosi nel vano cantine ha reso necessaria l'evacuazione dell'edificio e l'intervento massiccio dei Vigili del fuoco.

Il racconto di quei momenti

A raccontare quei momenti è Carmine, uno degli abitanti dello stabile. "Dell'incendio e del problema me ne sono reso conto intorno alle 6.40. Mi sono alzato pensando a una lite in strada, sentendo le sirene e vedendo le luci blu fuori casa", spiega. "Poi ho avvertito un odore molto forte: ho aperto la porta e ho visto il fumo bianco riempire completamente le scale, quasi come se fosse nebbia".

Fino a pochi minuti prima, tutto sembrava normale. "Alle 6 del mattino non c'era ancora nulla, non avevamo visto né sentito niente", racconta Shazn, anche lui residente nella palazzina. La situazione è cambiata rapidamente: "Verso le 6.30 ci hanno bussato alla porta chiedendoci di evacuare lo stabile per ragioni di sicurezza".

L'uscita forzata dalle abitazioni è avvenuta mentre i pompieri erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nelle cantine. Cinque squadre, per un totale di 16 unità, hanno lavorato per circa un'ora, fino a domare e confinare le fiamme. "Successivamente sono stati gli stessi vigili del fuoco a contattarci - prosegue Shazn - autorizzando il rientro quando lo stabile è tornato agibile, intorno alle 9.30".

Una mattinata di paura e attesa

Una mattinata di paura e attesa per i residenti, rimasti all'esterno mentre l'area veniva messa in sicurezza. Almeno due persone sono state affidate al soccorso sanitario e trasportate in ospedale per ustioni. I coinvolti dalle ustioni sono una donna di 55 anni e un ragazzo di 25, che hanno riportato ferite sul volto e sugli arti.

Le operazioni dei Vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 9.20. Successivamente, insieme alla Questura, è stato disposto il sequestro della cantina e della zona interessata dall'incendio. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine del rogo sarebbe da collocare all'interno del vano cantine.