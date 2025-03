Una parte di San Paolo dice addio alle auto: via libera alla pedonalizzazione

Una parte di San Paolo dice definitivamente addio alle auto. In via Monginevro diventano infatti pedonali le due carreggiate di collegamento con le vie San Paolo e Vigone. Il via libera questa mattina dalla la Giunta, su proposta dell'assessora Chiara Foglietta.

Senso unico in via Gambasca

Contestualmente in via Gambasca, tra le vie Monginevro e San Paolo, sarà istituito il senso unico. Lo stop ai veicoli arriva dopo la sperimentazione partita lo scorso giugno, che non ha evidenziato criticità per la circolazione nell'area.

Lo stop alle auto arriva per due brevi tratti di strada privi di passi carrai. La pedonalizzazione, che non modifica sostanzialmente la viabilità, permette di ridurre lo smog e l'inquinamento acustico nell'area, oltre a migliorare la mobilità dolce.

Pedonalizzazione davanti alla materna

Sempre questa mattina la Giunta ha dato il via libera alla pedonalizzazione in via sperimentale fino al 30 giugno dell'interno 17 di via Monastir e dell'interno 34 di via Candiolo. La proposta, arrivata da un gruppo di residenti, è stata valutata positivamente dalla Circoscrizione 2.

Qui infatti si trova l'ingresso della materna 'La Giostra': negli orari di ingresso e uscita dei bambini erano emersi alcuni problemi. In queste zone sarà quindi vietate la circolazione e la sosta h24 dei veicoli, sette giorni su sette.