Campi da tennis del complesso Gaidano chiusi per formazione del personale

Mattinata di pausa forzata per gli sportivi di Mirafiori Sud. Giovedì 18 dicembre, dalle 7.30 alle 15, i due campi da tennis coperti del complesso sportivo Gaidano, in via Modigliani 21 e 25, resteranno chiusi al pubblico per consentire lo svolgimento della formazione obbligatoria degli operatori.

La comunicazione arriva direttamente dalla gestione dell’impianto, che ha precisato come lo stop sia legato alla necessità di aggiornare il personale sulle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e attività sportive. Le attività sui campi riprenderanno secondo il calendario ordinario già dal pomeriggio. L

a chiusura temporanea è stata programmata in una fascia oraria mattutina per ridurre al minimo i disagi per atleti e associazioni sportive che utilizzano gli spazi.