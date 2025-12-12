Mirafiori, ripulita l’area verde davanti al complesso E13

Buone notizie per i residenti di Mirafiori Sud e per le tante persone che ogni giorno frequentano il complesso E13 di strada Castello di Mirafiori. Dopo l’interpellanza presentata dal consigliere Davide Schirru (Gruppo “Noi Progettiamo per la 2”) sulla presenza di vegetazione trascurata lungo la recinzione est dell’area, è stato portato a termine un primo intervento di pulizia e messa in sicurezza del tratto sul lato marciapiede.

L’interpellanza, presentata in Circoscrizione 2, richiamava l’attenzione sulla situazione dell’area verde ai piedi del filare di alberi che costeggia il complesso: rami sporgenti a varie altezze, sterpaglie, cumuli di vegetazione e il rischio che, soprattutto nei mesi caldi, si creassero condizioni favorevoli alla proliferazione di insetti. Un contesto che poteva risultare pericoloso per adulti, bambini e animali domestici.

Il complesso E13, sede di scuole e associazioni, è uno dei punti più frequentati della zona e proprio per questo - sottolineava l’interpellanza - era necessario un intervento rapido. "Nei giorni immediatamente successivi - precisa Schirru -, è stato così realizzato un primo intervento sul lato del marciapiede: la vegetazione è stata tagliata, l’area ripulita e resi nuovamente fruibili gli spazi pedonali".

Si tratta del primo passo di un lavoro più ampio, che potrebbe proseguire nei prossimi mesi con ulteriori potature e interventi sul resto della recinzione, così da restituire ordine, a un luogo frequentato ogni giorno da famiglie, studenti e associazioni.