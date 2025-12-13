In corso Rosselli e nel quartiere Parella in arrivo nuove residenze e spazi pubblici

Prosegue la riqualificazione di alcune zone dismesse della Città con l’obiettivo di offrire nuovi spazi e servizi a disposizione dei cittadini e rigenerare il tessuto urbano circostante.

Due importanti riqualificazioni

La Giunta ha approvato due provvedimenti: il primo è un Piano esecutivo convenzionato (PEC) che riguarda l’area “Basse di Dora” compresa tra le vie Carrera, Bellardi, Pacchiotti e strada vicinale Basse di Dora, nel quartiere Parella, all’interno della Circoscrizione 4; mentre il secondo l’approvazione di un intervento in deroga al Piano Regolatore e riguarda la zona residenziale di corso Rosselli.

L'intervento in “Basse di Dora”

La proposta dell’area “Basse di Dora” prevede la realizzazione di un edificio residenziale a 5-8 piani fuori terra, per una superficie complessiva di 4mila 439 metri quadri e la cessione dell’area verde centrale di 2mila 352 metri quadri, destinata a servizi pubblici. Il piano prevede anche la revisione della viabilità pedonale circostante con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e la monetizzazione di parte di aree per un importo complessivo di 650mila 841 euro. La delibera approvata permetterà di restituire alla Città aree pubbliche che, allo stato attuale, risultano dismesse, una capacità edificatoria propria che potrà essere realizzata all’interno dell’area o alienata tramite asta pubblica e risorse economiche attraverso la monetizzazione di parte di aree per servizi. La rigenerazione del sito industriale dismesso troverà una nuova vocazione residenziale con spazi e servizi a disposizione dei cittadini e delle scuole limitrofe e sarà particolarmente importante per il tessuto urbano circostante.

Il futuro edificio in corso Rosselli

In corso Rosselli, all’angolo con via Isonzo, invece, nella Circoscrizione 3, a ridosso del giardino pubblico, il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti con destinazione mista produttiva, terziaria e residenziale per una superficie complessiva di 1.312 metri quadri e la realizzazione di un edificio residenziale di 1.437 metri quadri ad elevata prestazione energetica e con nuove aree verdi su terrapieno e su soletta. Il nuovo edificio sarà realizzato tra corso Rosselli e via Isonzo in continuità degli edifici esistenti

La realizzazione dell’intervento va a completare un angolo importante tra la trasformazione dell'area ex Giardino e l’ampio giardino pubblico di recente realizzazione, eliminando condizioni di potenziale degrado dell'area e favorendo la fruibilità dello spazio pubblico in maggiore sicurezza.