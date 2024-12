"Quello è un parcheggio, non un marciapiede", stop alle multe a Cavoretto

Stop alle multe indigeste in via Nuova, a Cavoretto. Dopo un frizzante incontro con i residenti del quartiere collinare, presso il centro d’incontro di zona, la Circoscrizione 8 è riuscita a ottenere una pulizia di un’area da sempre utilizzata come parcheggio e il successivo collocamento dell’apposita segnaletica verticale.

Il problema

Via Nuova, la strada che da piazza Freguglia porta all’ingresso del parco Europa, è da sempre utilizzata come un posteggio. In particolare l’oggetto del contendere è una piccola rientranza tra i muri di contenimento e la strada, dove è possibile parcheggiare tre veicoli. "Solo che ogni volta passava un vigile e multava tutte le auto": questo ciò che è stato raccontato dai cittadini durante l'ultimo faccia a faccia con la Circoscrizione 8. "Il sopralluogo - precisa il coordinatore alla Viabilità del centro civico, Alberto Loi -, è servito per risolvere un problema e per mettere a tacere le polemiche. I cittadini, infatti, avevano ragione a protestare. Facendo i controlli è emerso che quello non è un marciapiede, dunque abbiamo inserito la segnaletica verticale che lo specifica e che mette la parola fine ad altri equivoci".

Pochi parcheggi

Nel quartiere di Cavoretto i posti auto sono davvero pochi, di recente inoltre se ne sono persi altri con l'installazione di alcune colonnine elettriche davanti alla farmacia e allo studio medico. Motivo in più per ricavarne altri a favore degli abitanti. In aggiunta dalle verifiche fatte durante il sopralluogo è stato scoperto che non esistono le condizioni per definire quella rientranza un marciapiede, in quanto prima e dopo vi è solo la carreggiata.