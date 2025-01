Ascensore allagato nel complesso di via Cacciatori, i vertici di Atc a Nichelino

Dopo i problemi dei giorni scorsi (con il vano ascensore allagato) e le lamentele di alcune decine di famiglie residenti, nella nella mattina di oggi, mercoledì 29 gennaio, il nuovo presidente di Atc Piemonte Centrale Maurizio Pedrini ha effettuato un sopralluogo nel complesso di edilizia sociale di via Cacciatori 21 a Nichelino.

Interventi per risolvere il problema

Insieme a lui il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessora alle Politiche della casa Paola Rasetto. Una visita finalizzata a verificare l’andamento dei lavori all’impianto ascensore che, dopo i fermi per allagamento dei giorni scorsi, Atc ha affidato a un’impresa specializzata.

Dopo aver fatto aspirare l’acqua accumulata, proveniente dalla falda acquifera, sarà realizzato una sorta di sistema di pompaggio permanente che, oltre a risolvere la criticità attuale, eviterà il riproporsi del fenomeno in futuro.

Impianto in funzione in tempi brevi

Il sopralluogo è stato naturalmente anche l’occasione per incontrare i residenti della scala 5 e rassicurarli sulla rimessa in funzione dell’impianto nel più breve tempo possibile (tra la serata di oggi e la giornata di domani, giovedì 30), oltre che garantire loro attenzione alle necessità manutentive del complesso.

"Con la visita di oggi a Nichelino – ha dichiarato il presidente Atc Maurizio Pedrini – inauguriamo una serie di incontri nei quartieri, con l’obiettivo di intensificare la presenza dell’Agenzia e farla sentire più vicina alle esigenze degli inquilini. Ringrazio il sindaco di Nichelino, che ho avuto modo di incontrare. Con le amministrazioni comunali avvieremo un confronto costante, per capire come rispondere al meglio ai bisogni delle persone che vivono nelle case popolari e alla crescente domanda di edilizia sociale dei territori".

Tolardo e Rasetto sollevati

"Siamo sollevati per la risoluzione del problema da parte di Atc e ringraziamo il presidente Pedrini per la disponibilità e l'impegno – dichiarano Tolardo e Rasetto - anche anche nei confronti dei palazzi di via Parri nei quali, ci è stato assicurato, verrà fatto un sopralluogo. Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla volontà di Atc ad essere più presente sul territorio per dare vita ad una cabina di regia con le amministrazioni comunali".