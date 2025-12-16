Atti vandalici alla casa di Babbo Natale di Torre Pellice

A Torre Pellice i vandali hanno preso di mira la casa di Babbo Natale. È accaduto probabilmente nella notte quando qualcuno ha rimosso e buttato a terra gli addobbi natalizi sotto i portici del palazzo comunale in via Repubblica. Si tratta degli addobbi esterni alla casa di Babbo Natale posizionati dalla Pro loco.

La scoperta è avvenuta questa mattina, martedì 16 dicembre: “È un dispiacere vederla ridotta così!” afferma con sconforto Mimmo Aglì che da anni, nelle feste, diventa Babbo Natale e accoglie i bambini regalando peluche e caramelle.

Parte degli addobbi sono già stati risistemati dallo stesso Aglì.