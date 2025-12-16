Francis Scott Fitzgerald: un'intera giornata dedicata all'autore de "Il grande Gatsby"

Sabato 20 dicembre il Circolo dei lettori organizza un'intera giornata dedicata allo scrittore americano Francis Scott Fitzgerald, autore di grandi classici come Tenera è la Notte e Belli e Dannati, ma soprattutto de Il grande Gatsby.

Il programma completo con incontri, proiezioni e letture.

h 10.30

Francis Scott Fitzgerald e il suo tempo

con Luca Briasco e Marta Ciccolari Micaldi (@la_mcmusa)

Un appuntamento dedicato a uno dei grandi interpreti del sogno americano, per scoprire l’intreccio tra la sua vita privata e l’immagine pubblica. Tra ambizioni, eccessi e fragilità, il percorso ripercorre il clima degli anni ruggenti e mostra come esperienze e contesto storico si riflettano in pagine diventate immortali.

h 11.45

Storia di un capolavoro

con Tommaso Pincio e Sara Antonelli, letture di Francesco Savarino

Il grande Gatsby è un romanzo mitico, amato e riscoperto da ogni nuova generazione di lettori e lettrici. Racconta il sogno americano per eccellenza: il suo protagonista è il più puro dei sognatori. Ma è anche, in fondo, la storia di un fallimento perché nel mondo di Fitzgerald, nonostante il sogno sia all’orizzonte, c’è sempre, dietro l’angolo, il pericolo dell’insuccesso.

h 18 | Cinema Massimo

The Great Gatsby

La trasposizione sul grande schermo del 1974 è ormai un grande classico del cinema, che restituisce tutta la brillantezza e la malinconia dell’età del jazz. La regia di Jack Clayton e l’interpretazione di Robert Redford e Mia Farrow riportano alla perfezione l’eleganza, le illusioni e le ombre di un’epoca sospesa tra sogno e disincanto.

L’edizione 2025 di Il grande Gatsby, tradotta da Tommaso Pincio e pubblicata da L’ippocampo Edizioni, ha le illustrazioni di Benjamin Lacombe che, nella postfazione, scrive: «Il contrasto tra slancio e fragilità, tra sogno e disillusione risiede nel cuore del romanzo. È questo che ho voluto restituire. Lo splendore ingannevole delle apparenze e, sotto tutto lo sfavillio, la debolezza umana, la solitudine, le ferite».

E tale splendore, in occasione dell’omaggio a Francis Scott Fitzgerald, si può ammirare negli spazi del Circolo dei lettori e delle lettrici in cui sono esposte alcune delle illustrazioni create dal genio artistico di Lacombe.