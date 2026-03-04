A Spazio Kairos torna la settimana della stand up comedy: satira senza filtri dal 5 all’8 marzo

Dal 5 all’8 marzo Torino ospita nuovamente la settimana della stand up comedy allo Spazio Kairos, il teatro creato e gestito da Onda Larsen, in via Mottalciata 7, negli spazi di un’ex fabbrica di colla al confine tra Barriera di Milano, Regio Parco e Aurora.

La rassegna, organizzata da Onda Larsen, conferma l’impegno della compagnia nell’avvicinare nuovo pubblico – in particolare giovane – al teatro attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo come quello della stand up comedy. Un genere capace di affrontare temi attuali e talvolta scomodi, utilizzando la risata come strumento di riflessione e critica sociale.

"La stand up comedy esplora territori complessi, muovendosi tra spettacolo e ironia del presente – spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen –. Ci siamo chiesti fin dove possiamo spingerci nel far ridere il pubblico, dove si trovi il confine tra verità e rappresentazione e quanto possiamo osare come artisti per far innamorare le persone del teatro".

In programma quattro spettacoli diversi, tra cui un debutto nazionale e un’anteprima regionale. "La risata è per noi il mezzo più efficace per trasmettere messaggi – prosegue De Leo –. Abbiamo scelto proposte uniche nello stile, capaci di divertire ma anche di stimolare. L’irriverenza, unita all’ironia, resta la migliore difesa contro l’appiattimento mentale".

Ad aprire la rassegna sarà Giulia Pont, già protagonista di tre sold out nella scorsa stagione con “Jukebox Comedy”, diretta da Claudia Carucci. Seguirà il milanese Walter Leonardi con “Recital (Best of)”. Torna poi sul palco torinese Francesco Giorda con l’anteprima regionale di “Oh my Gods!”, mentre a chiudere sarà Paolo Faroni con “Flusso d’incoscienza”.

IL PROGRAMMA

5 MARZO ore 21

JUKEBOX COMEDY

Di e con Giulia Pont, regia Carla Carucci

La domanda “Che musica ascolti?” mi ha sempre gettato nel panico: non serve a rompere il ghiaccio, ma a giudicarti. Comicità, musica e ansia si mescolano per dare vita ad una playlist di disagi. E l’elenco non finisce qui…

6 MARZO ore 21

RECITAL (Best of)

Di e con Walter Leonardi

Uno spettacolo libero. libero da linee drammatiche, libero da linee comiche e libero da linee di qualsiasi forma lineare. Fa ridere, commuove, ci si incazza ma se si sta attenti a volte si gode di poesia. Ovvero di bellezza. Ovvero ci si diverte. Dove divertere non vuol dire divergere dal pensiero fisso dei vita di tutti i giorni, ma ridere di lei e con lei di tutta questa follia che si chiama esistenza. Uno schema fintamente caotico di monologhi, improvvisazioni, qualche canzone e poesia a strafottere. Materiale di repertorio e non, degli ultimi 30 anni di palchi, pedane, teatri, locali, radio, cinema e televisione frequentati dal Leonardi.

7 MARZO ore 21

OH MY GODS!

Di e con Francesco Giorda

Francesco Giorda, attore e autore comico, da anni unisce l'esperienza di 15 anni di teatro di strada in festival e piazze di tutta Europa con la passione per la comicità sagace e brillante tipica della stand up comedy anglosassone.

8 MARZO ore 21

FLUSSO D’INCOSCIENZA

Di e con Paolo Faroni. Regia di Elisabetta Misasi

"Flusso d’incoscienza" si ispira al famoso "Flusso di coscienza" di Joyce. Un’ispirazione così forte che non ho dovuto nemmeno leggere i suoi libri. Anzi, per dirla tutta, non ho nessuna voglia di essere cosciente sul palco, che per quello c'è già la vita. E l’incoscienza è senza dubbio l’unico modo per affrontare questi tempi intricati e paranoici. Soprattutto se vieni dalla provincia.