Brucia una palazzina nella notte in via Achille Loria. Cinque persone finiscono all'ospedale

Ancora un incendio in un alloggio di Torino, a pochi passi dalla zona di Porta Nuova e del centro. Dopo il rogo che ieri ha fatto evacuare un intero edificio in corso Re Umberto, nel corso della notte un altro allarme è scattato per le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un alloggio in via Achille Loria, una traversa di corso Turati.



L'abitazione, all'interno di una palazzina, è stata interessata dal rogo per cause e dinamica ancora tutte da accertare: l'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto, insieme alle forze dell'orgine e ai vigili del fuoco, sono intervenui anche i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze: fortunatamente non risultano ustionati, ma sono state prese in cura diverse persone intossicate dal fumo. In particolare, cinque di loro sono state trasportate in ospedale: 3 al Mauriziano e 2 alle Molinette. Nessuno si trova in gravi condizioni.