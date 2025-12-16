Brucia un appartamento in corso Re Umberto 32: evacuato il palazzo, ustionata gravemente una 70enne

L'allarme è scattato poco dopo la metà della mattina di oggi. Un incendio ha infatti divorato un alloggio in una casa di corso Re Umberto 32. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 squadre e un totale di 17 uomini impegnati a domare le fiamme.

Ancora da chiarire la dinamica

Ancora da chiarire le cause e la dinamica che ha portato all'origine del rogo. Per sicurezza, l'intero palazzo è stato fatto evacuare, mentre si ritiene che almeno una persona sia rimasta coinvolta.

70enne in codice rosso al Cto

Sul posto anche gli uomini del 118 di Azienda Zero sono intevenuti con diverse equipe: medici e infermieri hanno soccorso una donna di circa 70 anni ustionata in modo grave e che è stata trasportata in ambulanza al CTO in codice rosso.