"Fanc..o voi guardie". Scritte offensive sui muri della nuova sede dei Civich a Mirafiori

"Fanculo voi guardie" e poi "A.C.A.B. Meno sbirri siete già troppi". Queste sono le scritte apparse sui muri della Circoscrizione 2 in strada Comunale di Mirafiori 7, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova aliquota di Pronto Impiego della Polizia Municipale. Parole offensive contro i Civich, tracciate con lo spray questa notte, che sono state coperte nelle scorse ore con vernice e due teli per non rovinare il taglio del nastro.

I commenti

Sul fatto interviene Claudio Cerrato, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Torino, che dichiara: "Stigmatizziamo con fermezza questo gesto offensivo e inaccettabile che colpisce lavoratrici e lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio compito con professionalità, senso di responsabilità, spesso in condizioni difficili".

"Si tratta - aggiunge l'esponente dem - di persone che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e supporto ai cittadini". A fargli eco il presidente della Commissione Sociale Vincenzo Camarda: "L’inaugurazione della nuova sede a Mirafiori sud rappresenta un segnale concreto dell’attenzione dell’amministrazione verso le periferie".

"Il PD ribadisce che la violenza verbale e simbolica non può trovare spazio nella nostra città e che il rispetto per chi lavora per il bene pubblico è un valore fondamentale da difendere" conclude Camarda.