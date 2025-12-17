Piazza Gottardo ostaggio di un'auto senza targa: mesi di disagi e nessuna rimozione

Da settembre, in piena piazza Gottardo, c'è un'auto abbandonata che nessuno rimuove. È ferma da mesi su un passaggio pedonale già ridotto al minimo a causa del cantiere Smat, senza targa, con un fermo amministrativo superiore ai mille euro, e continua a intralciare il transito quotidiano di pedoni, passeggini e sedie a rotelle. Un paradosso che ha trasformato una misura di sicurezza in un ostacolo permanente, sotto gli occhi di tutti.

La vettura si trova infatti nell'area pedonale creata appositamente per garantire il passaggio in sicurezza durante i lavori, uno spazio già molto stretto, dove "è difficoltoso passare con carrozzine o sedie a rotelle". Eppure, nonostante le ripetute segnalazioni, la risposta ricevuta finora è sempre stata la stessa: l'auto ha un fermo amministrativo e resterà lì finché il proprietario non pagherà l'importo dovuto, indipendentemente dai disagi subiti ogni giorno dai cittadini.

Una situazione definita inaccettabile dalla coordinatrice al Verde della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che ha portato il caso in Consiglio circoscrizionale chiedendo formalmente la rimozione del veicolo. "Non è folle accettare che un'auto con fermo amministrativo resti a intralciare un'area di cantiere, con un passaggio pedonale già molto stretto? – ha chiesto in aula–. Non si potrebbe valutare di spostare l'auto in un luogo più consono, come un deposito adeguato, nell'attesa che il proprietario saldi l'importo del fermo, sempre se lo farà?".

Zaccaro ha poi chiarito un dettaglio che rende il caso ancora più grave: "Quell'auto va rimossa, sia perché è su un passaggio pedonale, ma soprattutto perché presenta criticità: non ha nemmeno più la targa e quindi non dà certezze sull'intervento del proprietario. Questa macchina è presente da settembre e le informazioni le ho recapitate alla Polizia Municipale. Non sarebbe una novità se fosse una semplice auto abbandonata, visto che in questa Circoscrizione siamo pieni, ma in quel punto crea disagio e quindi non è accettabile che nessuno sia ancora intervenuto con la rimozione".

Parole condivise dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabio Cambai, che ha espresso stupore per il mancato intervento: "È impossibile che quella macchina non sia ancora stata rimossa, voteremo favorevolmente al documento e speriamo che le autorità competenti si muovano. Ma vista la gravità della situazione la Circoscrizione potrebbe chiedere l'urgenza della rimozione, perché è davvero pericolosa".

Più cauta la posizione del Partito Democratico, con la capogruppo Isabella Martelli che ha comunque annunciato il voto favorevole: "Se abbiamo informazioni come il fermo amministrativo probabilmente si sta attendendo la rimozione, non sappiamo se i tempi siano lunghi per alcuni motivi. Momentaneamente voteremo favorevolmente, ma se c'è un fermo vuol dire che la Polizia Municipale ha in carico il caso".

Nonostante le diverse sfumature, il Consiglio della Circoscrizione 6 ha votato all'unanimità il documento che chiede la rimozione dell'auto e sollecita un intervento rapido da parte del Comune e degli assessorati competenti.