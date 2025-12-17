Euknow.it: nasce la nuova guida per imparare a vincere la sfida dei fondi europei

Nasce EUknow.it, la nuova piattaforma realizzata da ACRI, Fondazione CRT e altri 9 partner per orientarsi nel mondo dei progetti europei. La “bussola” digitale raccoglie e rinnova l’eredità della Guida all’Europrogettazione, con un nome, un design e strumenti completamente aggiornati per supportare in modo semplice e immediato chi opera nella progettazione europea.

L’Italia utilizza solo una parte delle risorse disponibili, con una spesa sui fondi strutturali 2014–2020 ferma attorno all’80%, collocando il Paese nelle ultime posizioni dell’Unione per utilizzo effettivo delle risorse. Un limite che incide sulla competitività dei territori e che condiziona la possibilità, per molte organizzazioni, di accedere a opportunità di crescita e sviluppo.

EUknow.it nasce per rispondere a questa fragilità, rafforzando la capacità progettuale delle realtà locali proprio nel momento in cui l’Europa si prepara alla programmazione 2028–2034 e l’Italia affronta la fase post-PNRR, che richiederà competenze, partenariati e una maggiore capacità di competere a livello europeo.

“Sostenere l’accesso ai programmi europei significa rafforzare la crescita dei territori e accompagnare le organizzazioni verso nuove opportunità di sviluppo – dichiara Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT –. Con EUknow.it mettiamo a disposizione uno strumento concreto e condiviso, che consente a enti, comuni e Terzo Settore di orientarsi in modo più efficace nel panorama europeo. È un tassello del nostro impegno per una Fondazione che non si limita a erogare risorse, ma agisce come alleato strategico del territorio, favorendo competenze, reti e capacità di innovazione”.

“Per Acri – dichiara il Presidente Giovanni Azzone – EUknow.it è un progetto di valore strategico, sia per gli obiettivi che per il modello su cui si basa: rafforza il Terzo settore – da sempre al centro dell’impegno delle Fondazioni di origine bancaria – e amplia lo sguardo verso la dimensione europea, sempre più rilevante per le nostre comunità. È il risultato di un percorso avviato da Fondazione CRT e cresciuto nel tempo grazie al coinvolgimento di molte altre Fondazioni, a conferma della capacità del sistema Acri di condividere conoscenze, competenze ed esperienze di successo”.

Con EUknow.it, Fondazione CRT e i partner promotori intendono mettere a disposizione uno strumento operativo di qualità, accessibile a tutti, per contribuire a superare una delle fragilità più evidenti del sistema italiano e rendere più efficace la partecipazione dell’intero ecosistema territoriale alle opportunità dell’Unione europea.

Con EUknow.it cambia molto: oltre al nuovo nome, la piattaforma si presenta con un look più chiaro e accessibile, una navigazione rinnovata con ricerca per parole chiave e tag, e una funzione di lettura automatica che ne aumenta l’inclusività. A questo si aggiunge un nuovo canale di dialogo per inviare feedback, suggerimenti e domande, così da costruire la Guida insieme agli utenti. EUknow.it diventa così uno strumento completo per orientarsi nell’Europa dei progetti: un ecosistema informativo che offre un manuale operativo sulla progettazione europea, schede aggiornate su tutti i programmi, un portale bandi, glossario, materiali audio e video, approfondimenti tematici, interviste, storie di progetto e una sezione di domande e risposte pensata per i bisogni concreti degli utenti. Tutti i contenuti provengono da fonti ufficiali europee e delle autorità di gestione, sono gratuiti, accessibili senza registrazione e aggiornati ogni settimana; la piattaforma è inoltre disponibile anche in inglese, francese e tedesco, a conferma di una crescente attenzione alla dimensione internazionale.

Nata con due edizioni cartacee nel 2006 e nel 2008, poi online dal 2015 e rinnovata nel 2021, la Guida all’Europrogettazione arriva oggi a una nuova evoluzione con EUknow.it, frutto della collaborazione tra Fondazione CRT, ACRI, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Fondazione Caritro, Fondazione Cariverona, Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Filiera Futura, Fondazione di Sardegna e ASVAPP. È un percorso di quasi vent’anni che testimonia un investimento costante nel rafforzare la capacità del Paese di progettare in Europa. In dieci anni di attività digitale, la Guida ha costruito una solida comunità nazionale - oltre 100.000 utenti, più di 16.000 follower e migliaia di pagine di contenuti - diventando uno strumento quotidiano per università, pubbliche amministrazioni, terzo settore e professionisti dell’europrogettazione. Tutto questo patrimonio confluisce ora in EUknow.it, con un nuovo posizionamento e una crescente attenzione ad accessibilità, usabilità e partecipazione degli utenti. Progetto di brand identity a cura di Cappelli Identity Design.