La discoteca arriva al bar con 10AM Morning Club, che la domenica mattina unisce i dj ai cappuccini

Croissant, cappuccino e musica house: a Torino è arrivato un nuovo tipo di colazione, la domenica mattina. Si tratta di “10 AM Morning Club”, un format che porta i dj in bar, pasticcerie e panetterie e che nelle ultime settimane ha iniziato a fare tappa in diversi locali della città.

Le prime date

Il primo appuntamento è stato il 15 febbraio al Gatsby di via Lagrange, seguito il 22 febbraio dall’evento al Forno Contemporaneo Cibrario e al concessionario Gino di Rivoli.

L’orario è dalle 10 alle 15 e l’ingresso è libero: è sufficiente accreditarsi online e mettersi in fila. Una volta dentro si consuma al banco mentre dalla console risuona musica dance, techno o elettronica. Un format pensato per chi vuole ascoltare un dj set e incontrarsi con gli amici senza fare le ore piccole e senza i tempi della notte, concentrando tutto nella fascia della tarda mattinata e nel primo pomeriggio.

Con il passare del tempo negroni e spritz sostituiscono il caffè, con pizza e panini che prendono il posto dei croissant. Il pubblico è eterogeneo, tra gruppi di giovani, clienti abituali dei locali e appassionati della scena elettronica cittadina. Per partecipare è richiesto un dress code elegante, in linea con quello delle serate in discoteca.

I prossimi appuntamenti

Domenica 1 marzo al Tatabui in corso Moncalieri

Domenica 8 marzo a Materia Bottega Urbana in piazza Carlina

Domenica 15 marzo al Bar Bello (3° piano Green Pea, via Ermanno Foglietti)

Domenica 22 marzo al Bar Crimea in corso Fiume e alla Baita a Caselle

Domenica 29 marzo al Fiorio Gran Madre e al Bugiardino in via Torquato Tasso