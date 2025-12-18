 / Cultura e spettacoli

Museo del Cinema: nel 2026 la mostra su Orson Welles e al Massimo la rassegna su Mario Martone

Al piano zero in tarda primavera la mostra in collaborazione con Eni sulle stazioni di benzina

Il 2026 si apre con alcune novità, per il Museo del Cinema di Torino: prima fra tutte, la prima grande mostra dedicata a Orson Welles che si terrà nell’Aula del tempio dal 31 marzo al 5 ottobre. “Si tratta di una mostra che aggiorna quella in corso alla Cinémathèque française a Parigi - spiega il direttore, Carlo Chatrian -. Combinerà l’aspetto informativo su chi era Orson Welles, a quello del suo ruolo di innovatore. E poi ancora sezioni dedicate alla sua figura come illusionista, ma anche la sua influenza sulla cultura di massa”. 

La mostra sarà interattiva e comprenderà tra le novità anche sceneggiature, un certificato di nascita, installazioni pensate per la Mole, come la trasmissione del 1936 firmata da Welles al Caffè Torino e la stazione radiofonica de La guerra dei mondi. Al cinema Massimo proseguirà la rassegna con i suoi film realizzati come attore. 

La storia dei distributori e Mario Martone

Al piano zero invece sarà allestita nella tarda primavera 2026 la mostra realizzata in collaborazione con Eni e pensata da Sergio Tuffetti che ripercorre la storia dei distributori di benzina nel cinema. 

Al Cinema Massimo, gennaio si parte subito con la retrospettiva dedicata a Mario Martone dal 9 al 24 gennaio, con presenza del regista il 10 e 11 gennaio. Spazio poi alla cinematografia orientale con una rassegna dedicata al cinema giapponese in pellicola con sette titoli degli Sessanta. 

Chiara Gallo

