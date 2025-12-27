Nelle vacanze natalizie il teatro va in scena a Sansicario

Dal 27 dicembre al 5 gennaio è in programma la nuova stagione teatrale natalizia del Teatro Sansicario di Cesana Torinese, all’interno del centro commerciale San Sicario C 13/B. A proporla è Dimensione Eventi, con i patrocini della Città metropolitana di Torino e del Comune di Cesana Torinese e con la collaborazione di Turismo Torino e provincia, della cooperativa Nonsoloneve Sansicario e del media partner Freecards.

L’offerta di intrattenimento teatrale è dedicata sia alle famiglie di residenti che ai turisti, con due spettacoli proposti da Dimensione Eventi, con la direzione artistica di Palco 5, in collaborazione con Compagnia BIT.

Tutti i giorni alle 18 andrà in scena il “Christmas Show”, che alle 21 (tranne mercoledì 31 dicembre, quando lo spettacolo inizierà alle 22,30) lascerà spazio a “Celebrities back to the 80s e 90s”.

Lo spettacolo delle 18 è ispirato al Christmas Spectacular del Radio City Hall di New York, in un tripudio di emozioni, colori e magia e in un’esplosione di luci sfavillanti, costumi impreziositi da paillettes e atmosfere sognanti, che trasportano il pubblico nel cuore della tradizione natalizia americana. Sul palcoscenico prende vita un cast che comprende eleganti soldatini in perfetta sincronia, vivaci babbonataline, un crooner dalla voce vellutata e un ensemble di performer che, tra danza, canto e recitazione, ricrea l'incanto che accompagna il periodo più atteso dell’anno. Le melodie intramontabili del Natale tornano a risuonare in una veste spettacolare, coinvolgente e adatta a tutte le età.

“Celebrities back to the 80s e 90s” rende invece omaggio ad alcuni tra gli artisti più rappresentativi dell’epoca: Michael Jackson, i Queen, Cindy Lauper, gli Abba e molti altri, non attraverso imitazioni, ma grazie a una reinterpretazione concettuale delle emozioni e dei contesti che la loro musica continua a evocare. Lo spettacolo si distingue anche per accostamenti creativi tra figure iconiche che, pur lontane nel tempo, condividono uno spirito artistico affine; come l’incontro concettuale tra Wolfgang Amadeus Mozart e Michael Jackson, proposto per sottolineare come la genialità, in ogni epoca, possa influenzare profondamente lo sviluppo musicale e culturale. La narrazione scenica si sviluppa attraverso l’esplorazione degli stili e delle mode musicali del periodo, creando collegamenti tra sonorità e tendenze che hanno segnato gli anni ’80.