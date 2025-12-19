 / Cronaca

Cronaca | 19 dicembre 2025, 18:25

Infortunio sul lavoro, cade da un camion e batte la testa: trasportato in codice rosso al Maria Vittoria

La vittima dell'incidente è un uomo di 45 anni che si trovava in piazza Chironi questo pomeriggio

Il ferito è stato portato in codice rosso al Maria Vittoria

Infortunio sul lavoro, questo pomeriggio, in piazza Chironi (quartiere Parella). Un uomo di 45 anni è caduto da un camion su cui stava lavorando. 
Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di azienda Zero: l'equipe sanitaria ha sistemato il ferito a bordo dell'ambulanza e lo ha trasportato all'ospedale Maria Vittoria in codice rosso con un trauma cranico.

