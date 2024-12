L'impegno del sindaco Cannati: "Il 2025 sarà finalmente l'anno del polifunzionale di Borgaretto"

Il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, arriva al termine del 2024 soddisfatto per quanto ha realizzato negli ultimi dodici mesi. Preferendo parlare di quanto è stato fatto piuttosto che della vicenda dei no vax che lo hanno pesantemente preso di mira. "Questo è stato un anno importante perché ci ha permesso di sviluppare una serie di grandi progetti, quelle infrastrutture finanziate con i fondi del Pnrr che rappresentano il futuro per Beinasco. Per fortuna siamo perfettamente nei tempi, tutto sta procedendo per il meglio e intanto stiamo lavorando anche ai servizi per la città. E tra le cose realizzate non dimentichiamo la passerella sul Sangone".

Questa fine d'anno ha significato anche scavallare la prima metà del suo mandato. Che bilancio trae da questi tre anni alla guida della Città?

"Nell'ultimo Consiglio comunale, cercando di dialogare in modo costruttivo anche con l'opposizione, ho detto tra il serio e il faceto che saremo l'unica amministrazione che ha realizzato il 120% dei programmi con cui si era presentata alle elezioni. Loro non l'hanno presa bene... C'è una bella serie di iniziative che stiamo portando avanti che non facevano parte del nostro programma iniziale".

Perché non sembri solo propaganda, facciamo qualche esempio allora.

"Il nuovo centro culturale e la biblioteca, la 'casa della cultura di Beinasco', come ho voluto ribattezzarla. Un'opera che inizialmente non era prevista, ma per la quale abbiamo trovato dei finanziamenti importanti in corso d'opera e per questo ci siamo rapidamente attivati. Siamo già adesso capofila del sistema Sbam, il sistema bibliotecario metropolitano, la nostra ambizione è di diventare per l'area sud un polo come lo è Settimo per Torino Nord. E poi c'è la costruzione di tre nuove scuole e l'implementazione di tutta una serie di servizi e attività legate al mondo dei nidi e dell'istruzione: a Beinasco, avendo un'edilizia scolastica piuttosto vetusta, abbiamo ottenuto tutti i finanziamenti Pnrr che avevamo richiesto. E poi c'è altro ancora".

Di cosa si tratta?

"Nell'ultimo Consiglio comunale dell'anno abbiamo approvato un progetto esecutivo di housing sociale nella frazione di Fornaci. Da un edificio oggi vuoto e inutilizzato ricaveremo 8 monolocali per le persone in emergenza abitativa: l'obiettivo è di andare ad inaugurarlo entro la fine del 2025. Il consorzio Cidis aveva ricevuto un finanziamento per realizzarlo a Piossasco, che però aveva incontrato dei problemi: c'era il rischio di perdere quei fondi ma siamo riusciti a farli dirottare su Beinasco. Nei primi mesi del nuovo anno partiranno i lavori e così potremo dare una risposta ad una emergenza vera, di cui troppe volte si parla soltanto".

C'è qualcosa in questo 2024 che la giunta non è riuscita a realizzare?

"Il 2025 sarà sicuramente l'anno di inaugurazione del polifunzionale di Borgaretto, mi prendo questo impegno con la città. Un progetto partito nel 2019, pre Covid, che proprio per questo ha avuto una gestazione molto difficile. In questo ultimo anno non siamo riusciti ad inaugurarlo in autunno, come era nei nostri auspici, ma il centro sicuramente nascerà nei primi mesi del '25, con gli ultimissimi interventi di completamento che partiranno subito dopo il periodo delle feste".

Oltre al centro polifunzionale, cosa regalerà il nuovo anno a Beinasco?

"Continueremo ad investire e metteremo ancora più risorse sui centri estivi, un modello che in questi anni ha saputo crescere, raccogliendo l'adesione di un numero sempre maggiore di famiglie. E poi gli eventi: Rigenerazioni, l'ultimo Beinasco Summer Festival che ha portato migliaia di persone nelle piazze di Beinasco e Borgaretto, gli daremo continuità e metteremo anche risorse record, dopo l'approvazione del bilancio, per quanto riguarda la sicurezza stradale: è in corso una gara d'appalto di 770 mila euro solo per le asfaltature, per una iniziativa che è tra le più richieste dai cittadini. Noi pensiamo alle grandi opere, ma le buche, i marciapiedi rotti e le strade rovinate sono la prima cosa che salta all'occhio delle persone e di cui si chiede conto all'amministrazione. Senza dimenticare i 200 mila euro, quasi il doppio di quanto investito quest'anno, per telecamere e la videosorveglianza, perché la sicurezza urbana è fondamentale".

Per concludere, come procede il dialogo con la nuova giunta Cirio?

"La continuità dei rapporti sovracomunali è importante per una amministrazione: quando il meccanismo funziona, è sempre un valore aggiunto. Il presidente Cirio ha fatto un ottimo lavoro nei suoi primi 5 anni, siamo contenti di poter proseguire questo rapporto con la Regione, anche perché Beinasco è uno dei Comuni capofila nel progetto delle case della salute. Non ci siamo ancora conosciuti al meglio con il nuovo assessore alla Sanità Riboldi, ma non mancheranno le occasioni".