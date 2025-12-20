 / Cronaca

Cronaca | 20 dicembre 2025, 17:58

Quarti e mezzene di mucche su strada: traffico in tilt in via Saluzzo a Osasco

Questo pomeriggio un autoarticolato che percorreva la strada che porta a Pinerolo ha perso il suo carico

Tagli di mucche invadono via Saluzzo ad Osasco, causando rallentamenti al traffico. È accaduto questo pomeriggio – sabato 20 dicembre –  verso le 16,45 quando un autoarticolato ha perso il suo carico di mezzene e quarti di mucche lungo la strada che porta a Pinerolo.

Nell'affrontare una rotonda, il carico del mezzo è andato dalla parte opposta e il peso ha divelto il rimorchio facendo cadere tutto a terra.

Sul manto stradale è stata riversata una mole di tagli di mucche, rendendo impraticabile un tratto di via Saluzzo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Luserna San Giovanni e si registrano rallentamenti del traffico automobilistico. Per spostare il mezzo si attende un carro gru da Torino.

Elisa Rollino

