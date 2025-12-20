Al via la nuova edizione di Natale in musica alla Reggia di Venaria

Nel suggestivo scenario della Reggia di Venaria, Lingotto Musica presenta la nuova edizione del ciclo cameristico Natale in musica , realizzato in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Quattro concerti pomeridiani, in programma dal 27 al 30 dicembre nella Cappella di Sant’Uberto, arricchiscono il palinsesto di mostre e attività culturali della seicentesca residenza sabauda. Un’occasione unica per vivere la magia delle festività natalizie con un viaggio sonoro che attraversa secoli, stili ed emozioni: dai quintetti di fiati ai canti natalizi, dai divertimenti per archi ai brani contemporanei per percussioni. Sul palco giovani solisti e formazioni emergenti under 35 quali la percussionista Rossana Bribò, l’Ensemble Coraux, il Quintetto Veles e il trio d’archi formato da Michele Mauro, Cibel Alexandra Mendez Mora e Leonardo Graziola. Il progetto si colloca all’interno della rassegna Lingotto Musica OFF , che ha lo scopo di portare la musica in luoghi identitari del territorio.

