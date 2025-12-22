Trofarello approva il Bilancio di previsione 2026-2028

E' stato approvato a Trofarello il Bilancio di previsione 2026–2028 nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 18 dicembre. Queste le prime parole del Sindaco Stefano Napoletano: "Un documento che non è solo un insieme di numeri, ma una vera e propria dichiarazione di visione politica e amministrativa. Sa parlare almeno cinque lingue fondamentali per una comunità che vuole crescere in modo equilibrato e solidale: sociale, cultura e sport, manutenzioni, rigenerazione urbana e futuro".

Le entrate correnti proprie dell’Ente sono rappresentate da: 1,540 milioni di euro dall’addizionale comunale IRPEF; 2,290 milioni di euro dall’IMU. A queste entrate si aggiungono il Fondo di Solidarietà Comunale dallo stato per circa 800 mila euro e l’attività di lotta all’evasione.

"Partiamo da quest’ultima, in quattro anni abbiamo fatto un lavoro immenso: portato a tassazioni capannoni mai dichiarati o immobili fantasma, circa 30.000 mq. Abbiamo ristabilito equità e giustizia contributiva. La spesa corrente garantisce le funzioni fondamentali per l’Ente. La lingua più parlata da nostro bilancio: il Sociale. Destiniamo oltre 1,4 milioni di euro ai servizi alla persona, famiglie, fragili, 0-3", sottolinea Napoletano. "Euro 414.000,00 come trasferimenti all’Unione dei Comuni: strutture protette, centri diurni, disabilità, anziani, persone non autosufficienti, assistenti sociali, domiciliarità e molto altro. Euro 16.000,00 ai trasporti sociali svolti in maniera eccezionale dall’Auser e dalla Croce Rossa di Trofarello".

E ancora: "Euro 254.000,00 per i servizi 0-3. Quarantatré posti di asilo nido e trentaquattro posti di sezione primavera, nel 2025 abbiamo ampliato di ben 6 posti quest’ultimo servizio. La visione politica è chiara: il pubblico deve garantire alle famiglie di poter coniugare con equilibrio la vita lavorativa con la vita privata ed educativa dei propri figli. Siamo un’eccezione e ne andiamo fieri! + 46% delle risorse stanziate rispetto al 2018. Euro 275.000,00 mensa scolastica di tutti gli studenti di Trofarello. Cibo fresco, preparato in un refettorio pubblico secondo standard di qualità altissimi. + 42% delle risorse stanziate rispetto al 2018. Euro 45.000,00 servizio scuolabus. Per non gravare sulle famiglie".

Infine, ecco ancora "Euro 23.000,00 per l’abbattimento delle rette dei centri estivi; Euro 20.000,00 per i cantieri di lavori per disoccupati; Euro 20.000,00 per contributi Tarip alle famiglie con isee inferiore a 15mila euro. Euro 360.000,00 per i servizi educativi per i bambini e i ragazzi con difficoltà motorie e intellettive. Un aiuto alle famiglie che non troverebbero in altri comuni che non hanno la medesima visione della nostra. + 32% delle risorse stanziate rispetto al 2022. Euro 1,55 milioni di euro vanno a coprire il costo per i dipendenti dell’Ente".

Si prosegue poi con la seconda lingua, secondo pilastro: cultura e sport, a cui destiniamo 120.000 euro: Biblioteca (+25% delle risorse stanziate rispetto al 2025), accademia musicale (+50% delle risorse stanziate rispetto al 2025); libri di testo per la primaria (Euro 17.000,00); società sportive (circa Euro 40.000,00). Poi ci sono quelle attività non obbligatorie, ma che vogliamo garantire ai nostri ragazzi: la musica a partire dalla scuola dell’infanzia; il nuoto a scuola; Festa dello sport e Bike Festival; Viaggio della Memoria etc.

Il terzo pilastro è la manutenzione: 660.000 euro per prendersi cura del patrimonio comunale (Euro 53.000,00), delle scuole (Euro 60.000), delle strade (Euro 300.000,00) verde pubblico (Euro 150.000,00) cimiteri (Euro 90.000,00) e spazi comuni. La manutenzione non è un costo, ma una forma concreta di rispetto verso il patrimonio pubblico e verso i cittadini.

Il quarto pilastro è la rigenerazione urbana, attraverso opere pubbliche a carattere culturale, scolastico, sportivo, sanitario e stradale miglioriamo i servizi, le opportunità e il contesto urbano. La Palestra Pertini, il Polo Culturale, la nuova Scuola Leopardi, il nuovo parco Garibaldi, Galleria Europa, la Casa di Comunità, il Palazzo Municipale e il nuovo parco sportivo di Valle Sauglio trasformeranno Trofarello.

Anche la leva urbanistica è uno strumento fondamentale per la rigenerazione urbana: non è un caso che l’area ex Carrefour si sia riqualificata o che ci siano nel nostro comune diversi cantieri che recuperano vecchi immobili fatiscenti.

Questo è un circolo virtuoso: politiche sociali che rafforzano le tutele alle famiglie, servizi pubblici che migliorano la qualità della vita, riqualificazione urbana attraverso nuove opere pubbliche che valorizzano il territorio hanno come risultato l’attrazione di investimenti privati che attuano un recupero del patrimonio edilizio esistente e l’arrivo nuove giovani famiglie.

Infine la quinta lingua che sa parlare il nostro bilancio, il quinto pilastro: il futuro. "Investiremo oltre 100.000 euro in progettazione, perché ciò che si progetta oggi diventa realtà negli anni a venire. La nostra non è una visione che ha come orizzonte le elezioni della primavera del 2027, ma almeno di 20 anni! E’ necessario progettare interventi di efficientamento energetico per completare l’opera già iniziata, di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, di interventi contro il dissesto idrogeologico, di interventi per la pulizia delle aste dei rii Sauglio - San Giuseppe - Rigolfo, di interventi sulla sicurezza stradale, l’ampliamento del Palazzo Municipale recuperando la parte inagibile da molto tempo e la piazza Primo Maggio per renderla un luogo di vita e aggregazione", sottolinea Napoletano, insieme ai consiglieri Giorgio Miletto, Maurizio Tomeo, Giuseppe Scaglia, Emilia Tiso, Paola Bertelle, Nello Bozzo, Barbara Villa, Antonio De Biasio, Valter Scalenghe, Stefano Biancardi, Antonella Zanin e Marco Berutto.