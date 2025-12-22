Paura a Poirino, incendio in casa: in salvo quattro fratelli, una ragazza ferita

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Trieste, dove un incendio ha colpito un’abitazione poco dopo le 16,30. All’interno si trovavano quattro fratelli, tra cui una ragazza del 1998 e altri tre, tutti minori.
Le fiamme hanno costretto i giovani a rifugiarsi al piano superiore per sfuggire al fumo. A metterli in salvo, grazie a una scala esterna, sono stati i carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto.
La ragazza ha riportato un’ustione di primo grado, mentre i fratelli minori sono rimasti illesi. Restano da accertare le cause dell’incendio.