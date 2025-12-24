Montalto Dora diventa cardioprotetta, installati due nuovi defibrillatori sul territorio

Da oggi anche il territorio di Montalto Dora è provvisto di due postazioni Dae. I due defibrillatori sono collocati all’esterno dell’ambulatorio medico (via Mazzini) e della farmacia (via Ivrea). L’istallazione è stata effettuata dalla ditta Cardio Dae di Valperga.

Lo scorso 14 novembre inoltre, nella sala consiliare, si è tenuto un incontro dedicato alla cultura dell’emergenza e all’importanza di una comunità cardioprotetta. Promotori dell’iniziativa sono stati l’Ufficio servizi alla persona e l’assessora Caterina Megna. Tre voci autorevoli hanno guidato il pubblico in un percorso di consapevolezza: il dottor Paolo Baron, primario del Pronto soccorso di Ivrea, il dottor Paolo Bellando, Capo area del 112 di Ivrea, e la dottoressa Claudia Berton, coordinatrice infermieristica del Pronto soccorso.

Grazie ai loro interventi, i cittadini hanno potuto comprendere più a fondo il ruolo dei defibrillatori, il valore del primo soccorso e il contributo che ognuno può offrire nei momenti cruciali. Nei prossimi mesi prenderanno il via corsi specifici sia per la popolazione sia per la Protezione civile. Significativo e bello che la Maggioranza e la Minoranza in Consiglio comunale siano state unite e unanimi nella volontà di installare i Dae sul territorio. Oltre al personale del Comune e le ditte istallatrici, si ringraziano i proprietari degli immobili e il farmacista per la loro disponibilità ad accogliere i nuovi dispositivi per il bene di tutta la comunità.