Tentata rapina a mano armata ai danni di un corriere Fedex

Un corriere di Work And service di Torino (filiera FEDEX), è stato aggredito ieri, mercoledì 26 febbraio, nel corso di un tentativo di rapina a mano armata, mentre stava effettuando un ritiro di colli da una ditta torinese che produce merce appetibile e di valore.

Tentativo non andato a buon fine

Due individui armati, giunti a bordo di un’auto, si sono avvicinati al furgone e hanno minacciato il driver che, nonostante le pressioni ricevute, ha gridato e posto resistenza, cadendo a terra e ferendosi alla testa, impedendo comunque ai rapinatori di prendere i colli e costringendoli alla fuga.

La preoccupazione dei sindacati

Dal punto di vista della sicurezza la zona in cui opera il lavoratore (corso Grosseto) è "abbastanza" complicata e, secondo la Filt Cgil “occorre intervenire per cercare di tutelare maggiormente i nostri drivers, con l’installazione di telecamere interne/esterne ai mezzi, la presenza di accompagnatori nelle zone più disagiate, una maggior collaborazione da parte dei clienti durante le fasi di carico/scarico nei punti sensibili come in questo caso. Il lavoratore presta servizio in Tnt/Fedex da oltre 35 anni, è prossimo alla pensione e, nonostante questo, non ha esitato a trattare dei semplici pacchi come beni propri e preziosi, rischiando ben più del dovuto. Crediamo che questo meriti attenzione da parte della committenza e di tutti gli addetti ai lavori. Le persone fanno sempre la differenza, in questo lavoro ancora di più”.