E' morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni

È mancata oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino a Roma, Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni. Maria Sole Agnelli era nata a Villar Perosa, nel torinese, il 9 agosto 1925, quattro anni dopo il fratello Gianni.

La storia di famiglia

Dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.

Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. Ad esprimere le proprie condoglianze il sindaco Stefano Lo Russo: "Se ne va una protagonista discreta del Novecento, che ha unito impegno politico, civile, attenzione per la cultura e la comunità".

Rapina choc nel 2025

Da tempo lontana dai riflettori della cronaca, il nome di Maria Sole Agnelli aveva catturato l'attenzione dei media all'inizio del 2025, quando la contessa fu vittima di una rapina choc nella sua villa di Torrimpietra. Tra l'8 e il 9 gennaio i malviventi immobilizzarono e legarono il vigilante della tenuta e la governante, mentre Maria Sole dormiva ignara dell'accaduto. I ladri fuggirono con la cassaforte, contenente gioielli e orologi di lusso, facendo perdere le proprie tracce.