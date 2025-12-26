Tra le feste natalizie, Reale Mutua a Mestre per chiudere il girone di andata

Non c’è tempo per fermarsi, nemmeno durante le festività natalizie. La Reale Mutua Basket Torino torna in campo domani, sabato 27 dicembre alle 20 per la sfida in trasferta contro Mestre, valida per la 19ª giornata di campionato, ultima del girone di andata, in programma al Palasport Taliercio.

I gialloblù arrivano all’appuntamento con voglia di tenere accesa la fiamma del miglior momento della loro stagione. Nell’ultimo turno casalingo, Torino ha offerto una prestazione praticamente perfetta contro il Gruppo Mascio Bergamo, dominando dall’inizio alla fine e allungando la propria striscia positiva a sei vittorie consecutive. Una prova corale, costruita su un’eccellente solidità difensiva e su un attacco fluido e continuo, che ha visto protagonista tutto il gruppo di coach Moretti: da Teague e Allen, al capitano Matteo Schina – che ha raggiunto quota 1000 punti in maglia gialloblù – passando per un Marco Cusin in ottima forma e un Giovanni Severini che, oltre a essere la solita garanzia difensiva, si è ritrovato anche nella metà campo offensiva con un massimo stagionale da 16 punti.

Torino si presenta così al giro di boa con la certezza di finire il girone d’andata sopra il 50% di successi: 10-8 il bilancio attuale con una partita da giocare per chiudere la prima metà di stagione, con posizionamento in piena zona play-in, con uno sguardo sempre più deciso verso la zona playoff. Dopo la giornata di riposo concessa il giorno di Natale, il gruppo è tornato in palestra questa mattina prima della partenza verso il Veneto, con l’obiettivo di proseguire questo momento di grande fiducia.

“Incrociamo una squadra con gerarchie chiare, che nelle ultime partite ha saputo avere la meglio contro squadre di alto livello,” le parole di Matteo Schina sul prossimo avversario dei gialloblù. “Il nostro saper essere cinici e solidi sarà tra le chiavi più importanti nella sfida al Taliercio.”

GLI AVVERSARI | L’ANALISI DI FLAVIO BOTTIROLI

A fare il punto sulla partita e sugli avversari è Flavio Bottiroli, assistente di coach Moretti:

“La partita contro Mestre sarà una sfida molto difficile, contro una squadra che sta attraversando un momento di forma davvero spettacolare. Arrivano da due vittorie importanti: in casa contro Verona e in trasferta a Livorno la scorsa settimana, contro due squadre di altissima classifica. Questo dimostra quanto siano solidi, ben preparati, ben organizzati e ottimamente allenati. Mestre è una squadra giovane, a cui piace correre (8^ squadra in A2 per Pace, ndr), giocare in transizione e affrontare le partite senza paura di nessuno. Hanno in Keshawn Curry (17.1 punti di media, ndr) uno degli americani sorpresa di questo campionato, un giocatore che sta facendo molto bene ed è estremamente pericoloso in tanti aspetti del gioco. Attorno a lui ci sono ragazzi giovani e di grande qualità come Nicola Giordano e Costantino Bechi, che stanno disputando un’ottima stagione, supportati da veterani come Federico Bonacini e Wayne Stewart, che conoscono bene la categoria. Senza dimenticare Simone Aromando e Lorenzo Galmarini, che completano un reparto lunghi sicuramente interessante. Da parte nostra sarà fondamentale mettere in campo tantissima energia. Dovremo difendere con grande intensità, durezza e attenzione, per provare a limitare la loro transizione, l’early offense e la loro voglia di giocare a ritmi alti. Giocare di sabato sera su un campo come quello di Mestre non è semplice, anche considerando che loro hanno avuto più tempo per recuperare dopo aver giocato venerdì scorso. Noi però dovremo concentrarci su noi stessi, dare il massimo e cercare di tirare fuori una delle nostre migliori prestazioni, perché solo così potremo provare a vincere su un campo davvero molto difficile”.

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il proprio percorso riabilitativo.