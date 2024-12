Vetri rotti e abitacoli a soqquadro, topi d’auto in azione anche a Natale

Vetri rotti, specchietti distrutti, e abitacoli messi a soqquadro (il più delle volte) per pochi euro. Arriva dalla periferia nord di Torino (per la precisione da Barriera di Milano) una serie crescente di denunce contro i topi d’auto, loro sì instancabili anche durante le tradizionali feste di Natale.

Il regalo poco gradito

L'ultimo episodio di vandalismo è avvenuto in via Palestrina, nei pressi del civico 23. Un regalo poco gradito alle vittime, in realtà l’ennesimo solo quest’anno. A denunciarlo al nostro giornale è Francesco Tita, un commerciante del quartiere. “Hanno colpito ancora, senza sosta - denuncia Francesco -, e a mio avviso sono i soliti disperati, alla ricerca di pochi euro per comprarsi la droga. Purtroppo una piaga che non si ferma mai e che non guarda in faccia nessuno”.

Anno terribile

Tra atti vandalici e furti il 2024 è stato un anno orribile per i quartieri della periferia. Da Madonna di Campagna a Mirafiori Sud, passando per Borgo Vittoria e Regio Parco, numerosi sono stati gli atti vandalici denunciati dai residenti e dai negozianti. Compreso quello di piazza Abba dello scorso 30 ottobre, con una dozzina di utilitarie “visitate” dai balordi. Senza dimenticare il fenomeno delle “auto smontate”: in particolare le Fiat Panda, private da abili predoni di portiere, paraurti e pezzi interni.