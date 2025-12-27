 / Cronaca

In Breve

Cronaca | 27 dicembre 2025, 09:57

L'ipotesi dei tombini rubati tra il campo sportivo e il giardino pubblico

La zona transennata per evitare incidenti, ma in città non è certo la prima volta

Chiusini spariti in via Palatucci

Allarme sicurezza al Gerbido, dove nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi furti di tombini nella zona compresa tra il campo sportivo del Beppe Viola e il giardino Donatori di Organi. Tra via Palatucci e via Grosso. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’intervento di Smat, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare rischi per pedoni, ciclisti e automobilisti.

I chiusini sottratti hanno lasciato scoperte alcune caditoie e pozzetti lungo la carreggiata e sui marciapiedi, creando una situazione potenzialmente pericolosa soprattutto nelle ore serali e in caso di scarsa visibilità. La zona è particolarmente frequentata da famiglie, sportivi e ragazzi che si recano quotidianamente al campo o attraversano il giardino, aumentando così il rischio di incidenti.

I punti critici sono stati delimitati con barriere e nastro di sicurezza. Un intervento necessario e urgente per scongiurare cadute o danni ai veicoli, in attesa del ripristino definitivo delle coperture mancanti.

Resta però l’amarezza per un fenomeno che non è nuovo e che ciclicamente colpisce diversi quartieri della città. Il furto dei tombini, spesso rivenduti come materiale ferroso, comporta non solo un danno economico, ma anche un serio problema di sicurezza.

ph.ver.

