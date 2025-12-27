L'ipotesi dei tombini rubati tra il campo sportivo e il giardino pubblico

Allarme sicurezza al Gerbido, dove nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi furti di tombini nella zona compresa tra il campo sportivo del Beppe Viola e il giardino Donatori di Organi. Tra via Palatucci e via Grosso. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’intervento di Smat, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare rischi per pedoni, ciclisti e automobilisti.

I chiusini sottratti hanno lasciato scoperte alcune caditoie e pozzetti lungo la carreggiata e sui marciapiedi, creando una situazione potenzialmente pericolosa soprattutto nelle ore serali e in caso di scarsa visibilità. La zona è particolarmente frequentata da famiglie, sportivi e ragazzi che si recano quotidianamente al campo o attraversano il giardino, aumentando così il rischio di incidenti.

I punti critici sono stati delimitati con barriere e nastro di sicurezza. Un intervento necessario e urgente per scongiurare cadute o danni ai veicoli, in attesa del ripristino definitivo delle coperture mancanti.

Resta però l’amarezza per un fenomeno che non è nuovo e che ciclicamente colpisce diversi quartieri della città. Il furto dei tombini, spesso rivenduti come materiale ferroso, comporta non solo un danno economico, ma anche un serio problema di sicurezza.