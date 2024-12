A Torino i piercing si trovano anche sui palazzi: il caso di "Baci Urbani"

Come nel caso di "Baci urbani", la particolarissima installazione che cinge lo spigolo dell'edificio settecentesco al civico 19 di via Palazzo di Città, all'angolo con Piazzetta Corpus Domini. Si tratta di un anello di acciaio e lamiera, del diametro di 2,30 metri, con una sfera, che rappresenta un piercing con la sua chiusura. Un simbolo di modernità, ma anche di ribellione.

"Baci urbani" avrebbe dovuto essere un'opera temporanea ma in realtà non fu mai disinstallata. Perciò, può essere ammirata ancora oggi, per riflettere sul fatto che modernità e tradizione possono coabitare in un'unione armonica, condividendo tempo e spazio.