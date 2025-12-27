Bardonecchia capitale del Judo: oltre 1.000 atleti da tutta Europa per il Natale Judo Camp [VIDEO]

Lo sci non è l’unica protagonista delle vacanze invernali a Bardonecchia: la cittadina valdostana si conferma anche capitale del Judo con lo storico stage invernale organizzato dall’Akiyama di Settimo Torinese. L’edizione 2025 del “Natale Judo Camp”, svoltasi a fine dicembre, ha richiamato oltre 1.000 judokas provenienti da mezza Europa, tra Francia, Grecia, Svizzera, Slovenia, Ungheria e Montenegro.

Lo stage ha visto la partecipazione di campioni di livello internazionale: la campionessa olimpica Majlinda Kelmendi dal Kosovo, Fabio Basile, oro a Rio 2016, e il campione del mondo Daiki Hashimoto dal Giappone hanno guidato allenamenti e dimostrazioni, catalizzando l’attenzione di una platea entusiasta di giovani e adulti provenienti da numerose nazioni.

L’evento, che si ripete annualmente, conferma il grande appeal del Judo piemontese e la capacità dell’Akiyama di Settimo Torinese di attrarre talenti di livello mondiale in un contesto unico come quello di Bardonecchia. La cittadina non solo sci, dunque, ma anche sport olimpico e disciplina internazionale che continua a crescere in popolarità e partecipazione.