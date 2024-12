Torino, addio al giornalista Gian Paolo Ormezzano: aveva 89 anni

Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto: questa notte è morto Gian Paolo Ormezzano, 89 anni. Nato a Torino nel 1935, Ormezzano ha rappresentato una delle voci più autorevoli e appassionate del panorama giornalistico italiano, raccontando per decenni il calcio e, in particolare, il suo amato Torino, con uno stile inconfondibile e una profonda conoscenza dello sport.

Firma storica del quotidiano "La Stampa", ma anche del "Guerin Sportivo" e "Tuttosport", lascia la moglie Silvia, i figli Olivia, Maria Camilla e Timothy e i tanti nipoti con cui ha ancora trascorso la Vigilia di Natale: Matteo, Anna, Pietro, Paolo, Camilla, Cecilia, Clara e Giorgio.

"Maestro di giornalismo, ha saputo raccontare la vita e lo sport con una penna unica: brillante, diretta, intrisa di profondità", il commento l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli. "Chi ama lo sport aspettava i suoi commenti sempre ironici e a volte provocatori ma di grande intelligenza. Con Ormezzano se ne va un pezzo di cultura sportiva e di letteratura giornalistica. Un osservatore insuperabile della vita, che con stile acuto ci ha insegnato a vedere oltre il risultato. Alla sua famiglia va il nostro pensiero più affettuoso e la vicinanza in questo momento di grande dolore".

"Con la scomparsa di Gian Paolo Ormezzano perdiamo una voce unica, legatissima a Torino, capace non solo di raccontare gli eventi e le storie, ma di trasmettere, a generazioni diverse, i valori dello sport e la passione per il giornalismo. Ai suoi cari vanno condoglianze sincere" è il messaggio di cordoglio del sindaco Stefano Lo Russo.

"La scomparsa di Gian Paolo Ormezzano rappresenta una grave perdita per Torino e per il Piemonte, per tutti gli appassionati di sport e per chi era affezionato al suo stile e al suo talento nel raccontare i fatti. Perdiamo una voce appassionata e rigorosa, un grande giornalista e un grande piemontese. Alla sua famiglia e ai suoi cari, il cordoglio mio e della Regione Piemonte" dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.