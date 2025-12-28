Ubriaco minaccia il fratello, poi ferisce i carabinieri durante l’intervento

Momenti di tensione ieri pomeriggio, 27 dicembre, in via Mirafiori a Beinasco, quando un sessantenne, visibilmente ubriaco e con un cane al guinzaglio, si è presentato sotto casa del fratello iniziando a minacciarlo e insultarlo ad alta voce.

La situazione è rapidamente degenerata: decine di residenti della zona, attratti dalle urla, si sono radunati cercando di avvicinarsi all’uomo, con alcuni che hanno tentato di aggredirlo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri, chiamate per riportare la calma.

Durante l’intervento, alcuni militari sono rimasti feriti mentre cercavano di dividere il sessantenne dai residenti più agitati. L’uomo ha opposto resistenza, arrivando a scagliarsi contro i carabinieri. Per questo motivo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.