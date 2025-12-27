Nella fabbrica abbandonata spunta il cadavere di un uomo

Intervento dei soccorritori del 118 di Azienda Zero nella tarda mattinata di oggi, in un ex stabilimento industriale situato in corso Dante, nei pressi del civico 11. Intorno alle 13 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

All’arrivo dei sanitari, purtroppo, non c’era più nulla da fare: il personale del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Al momento non sono state rese note le generalità dell’uomo né le cause della morte.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del ritrovamento. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni di verifica.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, anche in base agli esiti dei primi rilievi.