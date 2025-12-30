Procivicos chiude il 2025 tra impegno e difficoltà: oltre 4.500 ore di volontariato a Torino

"Si conclude un 2025 pieno di attività anche se non senza difficoltà". Tira le somme Beppe Tesio, presidente dell'associazione Procivicos fondata nel 2001 da Ministri Volontari di Scientology. L'acronimo sta infatti per PROtezione CIVIe COmunità Scientology, una OdV iscritta agli elenchi ufficiali del Terzo Settore, nel volontariato ufficiale della Protezione Civile, dal 2004 operante in convenzione con la Città di Torino e dal 2022 con il Ministero di Grazia e Giustizia per Lavori di Pubblica Utilità.

"La Civica Benerenza ricevuta a Palazzo Civico dalla Presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo e dal sindaco Stefano Lo Russo, assieme a tutte le altre associazioni con le quali collaboriamo da molti anni, ha rappresentato la testimonianza del fatto che la città riconosce l'impegno di persone che dedicano il loro tempo a favore e per la tutela della vita di tutti - racconta Tesio - Nel nostro agire c'è lo spirito di aiuto, di amore incondizionato che traiamo dagli insegnamenti di L. Ron Hubbard, ma è lo stesso spirito che muove ogni volontario, indipendentemente dal credo. Il volontariato è tutto laico, nel senso che va oltre i modi di pensare o di vivere, ma solitamente è mosso da profonde consapevolezze spirituali, come quella di sapere che presto o tardi, in un modo o nell'altro, ritroveremo il male o il bene che facciamo".

Sono oltre 200 le attività, per oltre 4500 ore di volontariato che nel solo 2025 hanno visto impegnata la Procivicos. Ad esempio l'assistenza alla cittadinanza in occasione di grandi eventi, presso i centri di accoglienza, i servizi di monitoraggio fiumi durante le forti piogge, le esercitazioni. Interventi svolti in coordinazione con la Direzione di Protezione Civile della Città di Torino e assieme a tutte le altre associazioni di protezione civile o con il Coordinamento Territoriale. In particolare quest'anno, come da richiesta della Città, è stato svolto un grande lavoro di pulizia e miglioramento delle aree esterne di due importanti centri che offrono ospitalità a persone in difficoltà, in via Traves e Corso Regina.

"Oltre al volontariato che potremmo definire istituzionale abbiamo un progetto indipendente dedicato alla costante protezione e miglioramento dell'ambiente - continua Tesio - Si chiama 'Quartiere Pulito'. In Borgo Vittoria, ex Stazione Dora e dintorni, Borgata Parella, Barriera di Milano, ma anche in alcune zone del centro città o in provincia, come a Druento; ci occupiamo di contribuire al decoro di parchi, giardini, aiuole, viali, aree verdi, alvei fluviali, marciapiedi. Molti abitanti sono premurosi, non gettano nulla a terra, fanno la raccolta differenziata, cercano di limitare i rifiuti. Purtroppo però alcune altre persone lasciano cadere mozziconi e altri avanzi del loro vizio. Per non parlare delle lattine e bottiglie di birra, ma anche le varie plastiche. Rifiuti di dimensioni piccole o medie che con le piogge vanno a finire nelle falde acquifere o restano per molto tempo nell'ambiente rendendolo inquinato e sporco. Vogliamo che la città sia più accogliente, pulita, rispettosa delle persone e della natura. La nostra è anche una attività di sensibilizzazione. Innanzitutto cerchiamo di non sporcare; poi puliamo anche se le cose lasciate a terra non ci appartengono; infine ci auguriamo che altri nel vederci facciano altrettanto".

Quartiere Pulito include la partecipazione di persone assegnato dal Tribunale a Lavori di Pubblica Utilità come sostituzione della pena, per piccoli reati. Un ruolo di responsabilità che Procivicos svolge con molto impegno e serietà, in modo tale che chi viene affidato non si limiti a scontare una pena, ma si renda effettivamente utile e possa reintegrarsi pienamente.

"Siamo particolarmente orgogliosi e felici quando, una volta completate le ore a loro carico, decidono di proseguire l'attività di volontariato con noi o con altre associazioni. Vuol dire che abbiamo lasciato qualcosa in più: un senso ancora maggiore a ciò che loro fanno con noi e a ciò che noi facciamo con loro". Le difficoltà di tutte le associazioni di volontariato sono la disponibilità di persone, di tempo, di risorse economiche e Procivicos conclude l'anno con un appello.

"Abbiamo la fortuna di avere un Centro Servizi per il Volontariato molto presente ed efficiente che ci supporta - conclude Tesio - Mette in contatto tutte le associazioni con persone che mostrano interesse a seconda del tipo di attività. Tutti abbiamo poco tempo libero. Forse potremmo scegliere di pianificarlo un po' meglio. Dedicarsi al volontariato arricchisce molto da un punto di vista umano, fa stare bene. Ed ecco il mio appello: 'rivolgiti al centro servizi VOL.TO. Scoprirai che c'è l'associazione e il volontariato che fa per te: sceglila e offri un piccolo contributo economico (anche il 5 per mille) e/o un po' del tuo tempo".