Scomparsa Mara Favro: le ossa trovate in alta val di Susa al vaglio del medico legale

Sono ancora in fase di valutazione del medico legale le ossa ritrovate in alta Val di Susa nei giorni scorsi e la cui appartenenza potrebbe essere di Mara Favro, la donna scomparsa da Chiomonte l'8 marzo 2024.

I Carabinieri e dai Vigili del Fuoco nelle giornate del 27 e del 28 febbraio effettueranno attività di ricerca in zona boschiva e impervia lungo la Dora Riparia, nel territorio di Gravere (TO), in alta Valsusa. Le operazioni si rendono necessarie a causa del prossimo innalzamento del livello del fiume per le probabili piogge del fine settimana, lo scioglimento delle nevi e il rilascio d’acqua dalla Diga del Gorge.