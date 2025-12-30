Capodanno senza botti: anche a Pino Torinese scatta il divieto per San Silvestro

Pino Torinese si unisce ai comuni della prima cintura per fermare i botti nella Vigilia del nuovo anno. Con un'Ordinanza, il Comune ha vietato l’utilizzo di botti, petardi e fuochi pirotecnici nei giorni del 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026, ricordando comunque che l’articolo 68 del Regolamento comunale di Polizia Urbana ne vieta l'utilizzo durante tutto l'anno e non soltanto in vista delle festività.

La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da 25 a 500 euro ed è possibile segnalarne l'utilizzo al Numero Unico 112. L’ordinanza ha l’obiettivo di prevenire i pericoli legati alle esplosioni e di contrastare l’inquinamento acustico, a tutela della salute e della quiete pubblica. I botti rappresentano infatti un rischio concreto per l’incolumità delle persone, con possibili danni fisici, e per l’ambiente, aumentando il pericolo di incendi sul territorio. Il forte rumore improvviso può inoltre provocare disagio e forte stress, in particolare nelle persone più fragili, oltre a causare paura e disorientamento negli animali, mettendo a rischio anche la loro vita.

L’invito dell’amministrazione è quindi di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo civile, responsabile e rispettoso, proteggendo le persone, gli animali e l’ambiente. "Festeggiare non significa mettere a rischio sé stessi o gli altri - ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi - ma bisogna garantire un ambiente sereno e rispettoso per tutta la comunità".



Il divieto si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione verso la tutela degli animali portato avanti dall'amministrazione di Pino Torinese all'interno della campagna civica “Pino Bene Comune”. Insieme all'associazione LIDA sezione di Chieri (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale), il comune ha tenuto un incontro con gli studenti delle medie Nino Costa sulla cura e il giusto comportamento da tenere con gli animali. "Festeggiare è bello proprio se non causa danni o se non è fonte di pericolo per sé stessi e per gli altri " - ha commentato l'assessora alle politiche giovanili Elisa Pagliasso.