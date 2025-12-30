Una nuova staccionata in Lungo Dora Firenze davanti all’ex ospedale Maria Adelaide

In questi giorni l’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 ha completato la posa di una nuova staccionata lungo Dora Firenze, nel tratto antistante l’ex ospedale Maria Adelaide.
L’intervento rientra in un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei pedoni e tutelare il decoro di una zona molto frequentata, anche per la presenza di percorsi lungo il fiume Dora.
La precedente struttura risultava infatti ammalorata e non più adeguata a garantire le condizioni di protezione necessarie. La nuova staccionata consente ora di delimitare correttamente l’area, riducendo i rischi per i cittadini e migliorando l’aspetto complessivo del tratto urbano.
"Si tratta di un intervento semplice ma importante - spiegano dalla Circoscrizione 7 -, che risponde alle segnalazioni dei residenti e contribuisce a rendere più sicuri e curati gli spazi pubblici del quartiere".