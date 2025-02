Aveva trasformato il garage in un deposito della droga: a Nichelino in manette 30enne

A Nichelino 30enne in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa dei Carabinieri ha preso il via nell'ambito del contrasto allo spaccio nelle zone cosiddette “calde”.

Attraverso servizi mirati servizi, i militari hanno notato un sospetto passaggio di persone nei pressi dei garage di Via Stupinigi, individuando il deposito della droga. Dopo la perquisizione a casa, ma soprattutto del box, sono stati rinvenuti 830 grammi di ketamina, 711 grammi di cocaina, 489 grammi di marijuana, 207 grammi di crack, 54 grammi di hashish, 13 grammi di MDMA, 6 dosi di ossicodone e 2 dosi metanfetamina.

I Carabinieri hanno rinvenuto poi poco meno di 1.600 euro in contanti probabilmente provento dello spaccio della droga, una bilancia da cucina, tre bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il 30enne è stato portato nel carcere di Torino.