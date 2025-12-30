Made in Italy, la Regione Piemonte premia le scuole del merito. Chiorino: “Investire sui giovani per competere nel mondo”

Il concorso per la celebrazione del Made in Italy, presente all'interno nella programmazione dell'offerta formativa, è giunto alla terza edizione. La Regione ha messo a disposizione 50mila euro per premiare i progetti delle scuole per la valorizzazione del Made in Italy nelle sue svariate forme.

Sono stati selezionati dieci istituti distribuiti su 6 province, che riceveranno 5.000 euro ciascuno. Le proposte progettuali spaziano dalla moda sostenibile, al design ecologico , dalle progettazioni artistiche e musicali alla valorizzazione del territorio sia dal punto di vista turistico che da quello della tutela e della promozione dei prodotti agroalimentari Made in Italy.

Le scuole vincitrici, grazie al contributo, potranno realizzare le idee progettuali attraverso manufatti, campagne pubblicitarie, opere artistiche che saranno presentati in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del Made in Italy, che ricorre il 15 aprile.

"Il Made in Italy non si protegge a parole, si difende con scelte politiche chiare. E la prima scelta - in linea con le azioni del presidente del Consiglio dei ministri - è investire sulla scuola del merito, quella che forma competenze vere, radicate nei territori e capaci di competere nel mondo. Con questo concorso la Regione Piemonte afferma una visione precisa: il futuro del Made in Italy passa dai nostri studenti, dalla cultura del lavoro, dal saper fare italiano che unisce tradizione e innovazione" afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

"Premiare questi progetti significa sostenere un modello educativo che non rincorre il declino, ma costruisce sviluppo, identità e orgoglio nazionale. La scuola è il primo presidio economico e culturale della Nazione: qui si formano giovani pronti a essere protagonisti, non spettatori. Questa è la nostra idea di istruzione e questa è la direzione che continueremo a seguire" conclude Chiorino.

Le scuole premiate

Nella provincia di Alessandria, premiato l’Istituto di istruzione superiore Benvenuto Cellini di Valenza, con il progetto di moda sostenibile “Prestigious Items Made in Italy”.

Per la provincia di Asti, l’Istituto di istruzione superiore Alberto Castigliano, con il progetto “Archivio futuro - percorsi creativi tra Asti eTorino”, e l’Istituto di istruzione superiore Augusto Monti con il progetto “Canzone sociale, note di un mondo che cambia. I valori dei cantautori italiani degli anni ‘70 -‘80 -‘90”.

Per la provincia di Cuneo, l’Istituto tecnico commerciale Franco Andrea Bonelli, con il progetto “CuneoXperience: giovani idee per un Made in Italy che innova” e l’Istituto di istruzione superiore Carlo Denina con il progetto “Per fare un tavolo, ci vuole il green: progettazione di arredi sostenibili”.

Per la Città metropolitana di Torino, sono tre le scuole premiate: l’Istituto di istruzione superiore Olivetti di Ivrea, con il progetto “WOOD SOUND – Il design che amplifica la Natura”; l’Istituto di istruzione superiore Romolo Zerboni di Torino, per il progetto “Trame di Futuro: ri-tessere il Made in Italy con la sostenibilità”; l’Istituto di istruzione superiore Sella Alto Lagrange di Torino, con il progetto “Giacca Eco-Italy”.

Per il Verbano-Cusio-Ossola, premiato l’Istituto di istruzione superiore Maggia di Stresa, con il progetto “Il territorio in un raviolo –Gusto & Identità del Made in Italy”.

Per la provincia di Vercelli, l’Istituto superiore Francis Lombardi con il progetto “RE(PLASTIC+ JEANS) –quando il riciclo diventa tendenza (edizione Mare Pulito)”.

Realizzazione dei progetti

Le dieci proposte progettuali vincitrici e ammesse al contributo dovranno essere realizzate; la riproduzione fotografica o video dell’opera/elaborato dovrà essere inviata agli Uffici regionali entro il 13 marzo 2026.