Volley A1/F: la Monviso Volley attesa dalla sfida salvezza con Il Bisonte

Ha quasi il sapore di una sfida dentro-fuori, perché per la Wash4green Monviso Volley è il penultimo scontro diretto tra le squadre in corsa per la salvezza: domani, domenica 4 gennaio, alle 17, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, arriva Il Bisonte Firenze. Squadra che ha 15 punti in classifica, come le padrone di casa. Per le ragazze di coach Nica è fondamentale una vittoria in massimo 4 set, per scavare un solco di 3 punti con una diretta concorrente alla salvezza.

Anche perché il calendario sarà particolarmente ostico. Oltre alle big del campionato Milano e Conegliano, le monvisine dovranno affrontare tra le mura amiche Chieri e in trasferta Busto Arsizio, Bergamo e Vallefoglia. L’unica gara in casa che sulla carta è abbordabile è quella con San Giovanni in Marignano, ancora all’ultimo posto in classifica, ma con una rosa rinforzata dalla schiacciatrice cinese Zhuang, che ha già messo a segno 18 punti di media in 5 partite. Mentre dal mercato, sotto l’ombra del Monviso, è difficile arrivi un rinforzo in attacco che potrebbe dare la spinta decisiva per la salvezza, vista la stagione deludente di Malual. L’opposto nel giro della Nazionale ha una media di poco più di 12 punti a partita, ma con un mese di dicembre al di sotto dei 10.