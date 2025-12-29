 / B. Vittoria / Vallette

B. Vittoria / Vallette | 29 dicembre 2025

Da area abbandonata a polo sportivo, Up Centro Abitato porta in dote 6 campi da padel

In via Casteldelfino, dal 5 gennaio, la rinascita di una delle aree ex Michelin

Un’area abbandonata da anni è tornata a vivere: accade in via Casteldelfino 64, nel cuore di Borgo Vittoria, quartiere della periferia nord della città. GPADEL è tra i protagonisti di questa riqualificazione: lunedì 5 gennaio 2026 inaugurerà infatti 6 campi da padel presso Up Centro Abitato, nuova struttura sportiva che si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana e inclusione sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno, con il contributo di CH4.

L’intervento restituisce ai torinesi gli oltre 15mila metri quadrati dell’area ex Michelin: recupera spazi degradati e inutilizzati per 20 anni per trasformarli in un centro sportivo polivalente pensato per il quartiere e per tutta la città. Il complesso è progettato per essere un luogo sicuro, accessibile, sostenibile e capace di favorire l’incontro tra le persone. A luglio 2024 si è compiuto il primo passo della riqualificazione, con l’apertura dei 4 campi da tennis. Il primo lunedì del 2026 si comincerà con il padel. Nei prossimi mesi si prevedono ulteriori tappe: la realizzazione di 3 campi da beach volley, l’inaugurazione di un quinto campo da tennis in sintetico, l’apertura di club house, caffetteria, spogliatoi e spazi polivalenti.

Sport come leva di rigenerazione urbana e sociale

La nuova struttura intende diventare un presidio di comunità e una vera e propria casa del quartiere. Inserita in un contesto urbano spesso considerato, a ragione o a torto, difficile e a rischio fragilità, l’apertura del centro rappresenta un passo concreto verso la rinascita di Borgo Vittoria. Il centro propone attività sportive e ricreative di qualità, normalmente associate a contesti più centrali o privilegiati.

Il progetto nasce dall’esperienza trentennale della Cooperativa Sociale Arcobaleno, da sempre impegnata nell’inclusione lavorativa e nella sostenibilità ambientale, e dalla volontà di trasferire questo patrimonio di valori anche nella rigenerazione degli spazi urbani. Lo sport diventa così strumento educativo, occasione di incontro tra generazioni e culture, alternativa concreta alla marginalità e alla strada, soprattutto per i più giovani.

Presso Up Centro Abitato è attiva una scuola di tennis, con lezioni individuali o di gruppo, e si organizzano tornei sociali e Fitp sui quattro campi in terra rossa (coperti nella stagione invernale).

Un centro aperto al quartiere e alla città

Accanto alle attività sportive, la struttura si propone come luogo di aggregazione culturale e sociale. Tra le iniziative, la partecipazione al circuito “Un’estate al cinema”, con proiezioni gratuite di cinema all’aperto realizzate in collaborazione con l’Associazione Museo del Cinema e l’Associazione Baretti.

"L’obiettivo è costruire un luogo che cresca insieme al quartiere, capace di accogliere anziani, famiglie, donne e giovani di ogni provenienza, nel rispetto delle differenze e delle identità, e che diventi motivo di orgoglio per i residenti" dichiarano Lorenzo Veglia, Founder e CEO di GPADEL, e Armando Calvetti, Founder. "Con questa nuova apertura, GPADEL rafforza la propria presenza a Torino e conferma il proprio impegno nel sostenere progetti in cui lo sport diventa motore di rigenerazione urbana, inclusione sociale e valorizzazione dei territori".                                                                        

Orari di apertura:

·         8.00-00.30 in settimana

·         8.00-22.30 nel weekend

·         Chiusura estiva dal 14 al 17 agosto

Contatti:

376 229 4114 | torinoborgovittoria@gpadel.it

011 0560 302info@upcentroabitato.it

