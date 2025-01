Violenza in precollina a Moncalieri: donna spara al suo vicino, è gravissimo

Sarebbe in grave condizioni l'uomo che questo pomeriggio, venerdì 3 gennaio, è stato coinvolto da uno sparo nel precollina di Moncalieri.

Il fatto si è verificato in strada Cantamerla quasi al confine con il Comune di Torino. A sparare sarebbe stata la vicina di casa, Vera Schenone, 84 anni, ex sciatrice olimpica, ora accusata di tentato omicidio nei confronti di Stefano Milanese, 53 anni. A quanto si apprende dalle prime ricostruzioni i due avrebbero avuto problemi di vicinato nell'ultimo periodo.



L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 14,30. A dare l’allarme sono stati alcuni dei vicini allarmati dai toni di voce sempre crescenti che sarebbero poi culminati nell'esplosione di diversi proiettili.



La violenza si è consumata all'interno del civico 7.

Colpito all'addome e al braccio, l'uomo è stato portato in codice rosso alle Molinette dove è stato ricoverato d'urgenza per una lesione tra fegato e diaframma. Attualmente è intubato e in prognosi riservata. Sul posto, oltre l'equipe medico sanitario, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto riportano gli stessi militari a seguito di rilievi sono stati due i colpi di pistola esplosi da Schenone con un revolver Calibro 38 regolarmente detenuto dal marito. L'arma è stata sequestrata, mentre l'ex sciatrice è stata accompagnata presso il reparto di psichiatria delle Molinette in attesa di accertamenti sanitari. Una volta rilasciata per lei scatterà la detenzione ai domiciliari come disposto dal P.M. Paolo Toso. Oltre al tentato omicidio aggravato si aggiunge il capo d'imputazione per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Denunciato anche il marito 90enne per omessa custodia delle armi.