Grugliasco festeggia dieci anni di "matrimonio" con i suoi Mattoncini in festa

GrugliascoFest “Mattoncini in festa” ripropone il suo appuntamento per il 10 e 11 gennaio 2026. Dieci anni di creatività, gioco e passione condivisa.

Un traguardo significativo, in collaborazione con la Proloco cittadina, per un evento nato con l’obiettivo di offrire a bambini, famiglie e appassionati uno spazio di incontro, scoperta e condivisione della passione per la costruzione.

Un appuntamento ormai atteso da bambini, famiglie e appassionati, diventato negli anni un vero punto di riferimento per chi ama costruire, immaginare e stupirsi.

Nelle edizioni precedenti, migliaia di visitatori hanno incontrato gli espositori che hanno contribuito al successo crescente della manifestazione, tornati anche quest’anno per condividere la propria passione, raccontare le loro opere e rispondere alle curiosità di grandi e piccoli.

Un viaggio lungo oltre 200 metri lineari di tavoli espositivi, tra costruzioni di fantasia e magnifiche collezioni, dove ogni opera racconta una storia fatta di pazienza, ingegno e divertimento.

La decima edizione di GrugliascoFest “Mattoncini in festa” non è solo una mostra: è una festa collettiva, un’occasione per ritrovarsi e celebrare dieci anni di entusiasmo, comunità e creatività condivisa.

Personale della società Le Serre e i volontari di Grugliasco giovani si occuperanno dell'accoglienza mentre per la giornata di domenica sono previste le attività ludiche e i laboratori di Andrea Brikoso nello Chalet di fronte alla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Su suggerimento dei numerosi visitatori, quest’anno è necessario prenotare l’ingresso nella fascia oraria desiderata tramite la piattaforma online Eventbrite (cerca Grugliascofest)

Orari di apertura al pubblico, sabato 14:30-19:30, domenica 9-18.