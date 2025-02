A Torino aprono 2 nuove eduteche, spazi gioco per i bimbi 1-3 anni. Ecco come funziona

Dal 5 marzo a Torino aprono le Eduteche "Il Paguro" (via Oropa 48) e "L'Aquilone" (corso Bramante 75). Spazi pensati per bambine e bambini dai 12 mesi ai 3 anni che, affidati a educatori qualificati, possono fare esperienze di gioco e socializzazione con i coetanei.

Poli pluriarticolati in cui avere uno spazio gioco per portare il bimbo e lasciarlo (anche tutte le mattine) oppure in cui andare col bimbo/a a giocare.

Cosa sono

Il progetto è stato voluto fortemente dall'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno che, fin dall'inizio del mandato, ha lavorato per ampliare orari, offerta e numeri delle ludoteche. "Se da un lato - spiega l'esponente della giunta - puntiamo ad aumentare il ventaglio di offerte per i più piccoli, dall'altro riteniamo che sia un ulteriore servizio per le famiglie, che potranno toccare con mano il frutto di un lungo percorso di coprogettazione tra la Città, Compagnia di San Paolo e gli Enti del Terzo Settore nell'ambito del progetto "Città dell'Educazione".

"Sono - aggiunge - e siamo orgogliosi dell'ampliamento di questo servizio, che incarna uno spirito educativo innovativo, ampio ed eterogeneo e siamo certi incontrerà le esigenze delle famiglie". A sostenere economicamente il progetto Compagnia di San Paolo.

Gli Open Day

Per conoscere meglio "Il Paguro" e "L'Aquilone", lunedì e martedì sono previsti due open day con orario 9:30 - 12:30 e 15 - 18. L'accesso allo spazio ha un costo diverso a seconda dell'Isee e sono previste varie formule di abbonamento (mensile 5/4/3 giorni a settimana oppure carnet). L'ingresso e l'uscita sono flessibili, per un massimo di cinque ore giornaliere.

Nuove eduteche

Da settembre apriranno altre tre nuove eduteche: "Il Drago Volante" (corso Cadore 20/8); "Agorà" (via Fossano 8); "La Cinciallegra" (va Parenzo 42). Quest'ultima realtà andrà ad occupare gli spazi del laboratorio di lettura "Pinocchio", che traslocherà al pianterreno della biblioteca "Francesco Cognasso", all'interno dello stesso edificio.

Al momento l'attività di "Pinocchio" è sospesa per due settimane per consentire il trasferimento e l'allestimento del nuovo spazio. "Grazie alla sua nuova collocazione, il laboratorio di lettura - fanno sapere dalla Città - non solo manterrà inalterate le attività, ma avrà accesso ai servizi della biblioteca, alle sue attività culturali e alla sua collezione di libri, offrendo nuove opportunità di crescita per i bambini e di supporto per i genitori".