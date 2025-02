Ladri scatenati tra Barriera e Parella, finestrini spaccati e auto depredate

Allarme finestrini rotti in tutta la città

Un risveglio amaro per i residenti di Barriera di Milano e borgata Parella. Nelle scorse notti, ignoti hanno preso di mira le auto parcheggiate, rompendo i finestrini per rubare i pochi beni custoditi all'interno. Al mattino, molti proprietari si sono ritrovati con i veicoli danneggiati e privati di qualsiasi effetto personale.

Di fronte alla furia dei ladri, i malcapitati hanno dovuto improvvisare soluzioni temporanee per riparare i vetri rotti, consapevoli del maltempo in arrivo. Nonostante i disagi, la priorità è stata sporgere denuncia alle forze dell'ordine, nella speranza che vengano individuati i responsabili di questo attacco.

Il primo caso in via Cimarosa, civico 68, nei pressi della banca Sanpaolo. "Il fenomeno dei finestrini rotti delle auto a Torino, in particolare nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano - denuncia il consigliere comunale di Fi, Domenico Garcea -, è sintomatico di un problema più ampio legato alla sicurezza urbana, al degrado sociale e alla gestione delle politiche di contrasto alla criminalità e al disagio sociale. L'amministrazione comunale sta fallendo su tutta la linea".

Un altro raid è stato registrato a Parella, nella zona di via Le Chiuse. A denunciarlo la presidente del comitato "Torino in movimento", Federica Fulco.