Emergenza abitativa, Iren concede 7 alloggi al Comune di Moncalieri

L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi. Una sorta di regalo di Natale posticipato di qualche giorno: è stato prorogato, infatti, il contratto di comodato d’uso tra il comune di Moncalieri e Iren per l’utilizzo da parte dell’amministrazione di sette unità abitative in strada Freyla Mezzi.

Collaborazione avviata nel 2018

Prosegue in questo modo la collaborazione a favore delle famiglie e dei nuclei più fragili, avviata nel 2018 con i primi due appartamenti e poi implementata nel 2022, quando Iren mise a disposizione altri cinque alloggi per fronteggiare l’emergenza rifugiati arrivati da Kiev e dintorni, dopo l'attacco russo all’Ucraina.

Aiuto per le famiglie in difficoltà

Quegli appartamenti ora verranno destinati temporaneamente a nuclei in condizioni di emergenza, con finalità di accompagnamento verso percorsi di autonomia abitativa per soggetti in carico ai Servizi Sociali: l'accordo prevede l'utilizzo dal gennaio di quest'anno fino a tutto il dicembre 2028.