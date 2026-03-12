Precipita dal balcone al quinto piano: tragedia sfiorata a Moncalieri

Tragedia sfiorata nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Moncalieri. Poco dopo le ore 20, un giovane di 23 anni è precipitato dal balcone del quinto piano della sua abitazione, restando gravemente ferito.

Un terrificante volo di diversi metri

Un volo terrificante, che si è concluso sulla terrazza di uno degli alloggi del primo piano. Pochi dubbi che si sia trattato di un gesto volontario, per fortuna il ragazzo è sopravvissuto e il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ha fatto il resto.

Dopo le prime cure, che hanno consentito di stabilizzarne la situazione, il 23enne è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso: ha riportato un trauma toracico, la frattura di una caviglia, ferite e lesioni varie, ma non sarebbe in pericolo di vita.