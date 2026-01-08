A Rivoli segnalati continui blackout dell'energia elettrica. Chiusa la scuola Don Milani

A Rivoli Fratelli d'Italia ha chiesto al Sindaco Errigo chiarimenti sui blackout di energia elettrica a Borgonuovo e sulla derattizzazione della Don Milani.

"Abbiamo presentato due interrogazioni orali per chiedere al Sindaco aggiornamenti sui blackout elettrici a Borgonuovo e sulla chiusura della scuola di Via Arnaud - hanno spiegato i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - Il giorno di Natale tanti cittadini rivolesi sono rimasti al buio per diverse ore in zona Via Reano. Nei giorni successivi ci sono stati altre interruzioni dell'energia elettrica. L'ultima il 07.01.2026. Non è responsabilità dell'Amministrazione gestire la rete elettrica che serve le utenze private, però abbiamo chiesto al Sindaco se si è fatto dire dall'ente proprietario delle infrastrutture le cause dei blackout e quali interventi sono stati fatti per risolvere il problema".

"Numerosi genitori ci hanno segnalato che la scuola Don Milani di Via Arnaud è ancora chiusa per una derattizzazione che va avanti da settimane - hanno proseguito Calosso, Vozzo e Depetris - quando verrà riaperta la scuola? Se lo chiedono i cittadini che devono portare i loro bambini presso altre sedi, con notevole disagio. Abbiamo chiesto al Sindaco di fornirci risposte puntuali e precise sulla riapertura della scuola".